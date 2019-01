später lesen Salmtal Jugendfußball: Hallenturnier in Salmtal Teilen

Der FSV Salmrohr richtet von Freitag, 25. Januar, bis Sonntag, 27. Januar, den „TechniSat-Budenzauber 2019“ – ein Jugendfußball-Turnier in der IGS-Turnhalle in Salmtal – aus. Am Freitag, 25. Januar, startet das Turnier um 18 Uhr mit der C-Jugend.