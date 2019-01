Junge Gladiatoren verlieren deutlich am Rhein

(red) Nächste Niederlage für die Young Gladiators in der Jugend-Basketball-Bundesliga: Bei Spitzenreiter Rheinstars Köln unterlag das Team von Trainer Jonas Borschel mit 68:107 (36:50). Top-Scorer im Gladiators-Team war Tom Demmer mit 19 Punkten, drei Rebounds und einem Assist.

Nächsten Sonntag steht für Trier das nächste Duell bei einem Spitzenteam an: Am Sonntag treten die Gladiators beim Tabellenzweiten Würzburg an.

Punkte Trier: Demmer 19, Musy 9, Thiedemann 9, Schuffenhauer 8, Winter 7, Hoffmann 6, Brunn 6, Claßen 2, Gauchel 2, Piprek 0, Warnking 0