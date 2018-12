Der Volksfreund-Shop ist Ihr Online-Marktplatz für regionale Produkte: Entdecken auch Sie unter www.volksfreund-shop.de tolle Artikel regionaler Hersteller.

Für Verliebte: das Liebesherz Love Heart, mit Gravur. Das Herz beinhaltet 365 Liebesbotschaften, so können Sie Ihrem Lieblingsmenschen ein Jahr lang täglich eine Liebesbotschaft schenken. Lassen Sie Ihre/n Partner/in jeden Tag aufs Neue entdecken, wie viel er oder sie Ihnen bedeutet! Das Herz mit Inhalt kostet 34,90 Euro, die Gravur ist im Preis inbegriffen.

Für Feierfreunde: Der personalisierte Holz-Bierträger bietet Platz für bis zu sechs Flaschen oder Gläser. Das ist das ideale Geschenk für jeden echten Bier-Genießer. Mit Ihrer individuellen Gravur verwandelt sich der Holz-Bierträger zudem im Handumdrehen in ein außergewöhnliches Geschenk. Das ist der Knaller auf jedem Fest! Der Preis beträgt 29,50 Euro.Ebenfalls personalisieren lassen sich die Eichen-Holzfässer: Ein wahrhaft meisterliches Geschenk für alle Freunde ursprünglichen Genusses. Das rustikale Eichen-Holzfass wurde in fachmännischer Handarbeit für Sie hergestellt. Passend zum Beispiel für Wein, Whisky, Schnaps. Erhältlich in den Größen 1, 2, 3, 5 oder sogar 10 Liter! Preis ab 64,90 Euro.

Mit Ihrer individuellen Gravur auf dem Eichen-Holzfass wird dieses außergewöhnliche Präsent ein besonders persönlicher Hingucker! Sie erhalten das Fass zusammen mit einem passenden Ständer, Zapfhahn und Fassspund, mit dem das Fass verschlossen werden kann. Auf dem Ständer kommt das Fass toll zur Geltung und der Zapfhahn macht es leicht, den Inhalt zu entnehmen. Alle Zubehörteile sind ebenfalls aus Vollholz gefertigt und passen perfekt zum Fass.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Stöbern und Einkaufen!

(Alle Preise inkl. MwSt. und zzgl. Porto und Verpackung. Nur solange der Vorrat reicht. Es gilt das Widerrufsrecht nach § 312g BGB, außer bei personalisierten Produkten.)