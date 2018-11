Kegel-Bundesligen: Lokalderby im Unterhaus

1. Bundesliga

SG Düsseldorfer Kegler - KSV Riol (Samstag, 14 Uhr)

Mit weiteren Auswärtspunkten will der KSV seine Position im oberen Tabellendrittel festigen. „In Düsseldorf haben wir in den letzten Jahren immer sehr gut ausgesehen“, sagt Riols Teamchef Anton Krämer. Dass dem KSV die Bahnen an der Graf-Recke-Straße liegen, zeigten die Kegler von der Mosel in der vergangenen Saison eindrucksvoll. Da gewann Riol mit mehr als 100 Holz gegen die Rheinländer. Doch Vorsicht ist geboten: Die SG darf sich als derzeit Fünfter berechtigte Hoffnungen auf eine Playoff-Teilnahme machen.

Während dem KSV weiterhin Steve Blasen fehlt, wird Kapitän Bernardo Immendorff wieder im Kader des deutschen Meisters stehen.

SK Heiligenhaus - SK Gilzem (Samstag, 13 Uhr)

In Heiligenhaus wird es für die Eifeler nicht einfach, einen Punkt zu holen. „Heiligenhaus ist eine starke Heimmannschaft. Es wird schwierig, etwas Zählbares mit nach Hause zu bringen“, sagt Pascal Petry. Der SK Gilzem reist nichtsdestotrotz in Topbesetzung zum Auswärtsspiel. Nur Julius Mangerich muss passen. Für ihn kommt Patrick Dichter in die erste Mannschaft.

2. Bundesliga Süd

SKV Trier – KSV Riol II (Samstag, 16 Uhr)

Nach zuletzt drei Auswärtsspielen erwartet der SKV Trier am heutigen Samstag die Erstligareserve aus Riol in der Kegelsporthalle Heiligkreuz zum Lokalderby.

Der SKV liegt derzeit auf Platz sechs. Der vierte Rang und damit die Play-Off-Teilnahme ist noch in Reichweite. Den hat zur Zeit die zweite Mannschaft des KSV Riol inne. „Wir hoffen auf einen Sieg, rechnen aber mit einem engen Spiel. Sollte Riol in stärkster Besetzung antreten, wird ein 3:0 für uns sehr schwer“, meint Triers Kapitän Daniel Klink.

Riol II sieht im Derby derweil die Chance, den Abstand nach unten zu vergrößern.

SKV Trier: Reinert, Backes, Göbel, Schmitt, Poth, Klink (red)