Kegeln: Letzte Spiele des Jahres für Riol und Gilzem

Kegel-Bundesliga

Gilzem - Oberthal, Samstag, 14 Uhr

Für Gilzem geht es im letzten Heimspiel dieses Jahres gegen Christian Junks Ex-Club aus Oberthal vor allem um die Platzierung sowie wichtige Punktevorgabe für die Abstiegsrunde, was einen Sieg umso bedeutender machen würde. Allerdings ist Oberthal die stärkste Auswärtsmannschaft der Liga. In sechs Spielen holte der Rekordmeister bereits 13 Punkte. „Im Kampf gegen den Abstieg und für die Platzierung für die Playoffs wäre ein Sieg wichtig, da unsere direkten Konkurrenten gegen Oberthal verloren haben. Einen Sieg können wir nur erreichen, wenn wir mentale Stärke beweisen und unseren Heimvorteil ausnutzen“, sagt Junk.

Hüttersdorf – KSV Riol, Samstag, 16 Uhr

Der KSV Riol beendet sein sehr erfolgreiches Kalenderjahr im Saarland. Zum Abschluss wollen die Moselaner in Hüttersdorf noch mal die gute Form der vergangenen Spiele bestätigen. Verzichten muss der KSV allerdings auf Steve Blasen (verletzt) und Marjan Leis (beruflich verhindert). Die Saarländer haben in bisher sechs Heimspielen sechs Punkte abgegeben. Stärkster Hüttersdorfer ist der talentierte Robin Schrecklinger.

2. Bundesliga Süd

Hüttersdorf 2 - Riol 2, Samstag, 13 Uhr Auch die Rioler Zweite muss in Hüttersdorf ran. Nach der Heimniederlage in der Vorwoche will der KSV wieder zurück in die Bahn.

Bei der Reserve des KSC Hüttersdorf, gegen die Riol 2 im Hinspiel deutlich mit 3:0 gewann, will das Team um Kapitän Mentgen einen weiteren Auswärtspunkt in dieser Saison mitnehmen. Allerdings wird den Riolern durch den Abzug von Martin Hoffmann in die erste Mannschaft ihr bisher bester Auswärtskegler fehlen. Er wird voraussichtlich durch Rudy Toepp ersetzt.

Landsweiler - SKV Trier, Samstag, 16.30 Uhr Bis auf Platz sieben ist der SKV Trier nach Punktverlusten in den letzten Heimspielen zurückgefallen.

Dass die Trierer ihre Platzierung in der Partie in Landsweiler verbessern können, ist mehr als fraglich. Die Saarländer sind letzte Saison aus der ersten Bundesliga abgestiegen, aber als derzeitiger Tabellenführer auf dem besten Weg, den direkten Wiederaufstieg zu schaffen. (red)