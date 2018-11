Kleine Miezen jammern auf hohem Niveau

DJK/MJC Trier II – TuS Bannberscheid 37:23 (18:11)

Bis zum 8:7 blieb Bannberscheid im Frauenhandball-Rheinlandliga-Spiel in Trier dran, dann zog die MJC davon. „Wichtig war, dass wir in der zweiten Halbzeit weiter hohes Tempo gegangen sind. Mit unserer defensiver verteidigenden 6:0-Abwehr haben wir den Gästen das Leben schwergemacht. Dennoch haben wir zu viele Gegentore kassiert, was sicherlich Jammern auf hohem Niveau ist. Letztlich war es eine zufriedenstellende Mannschaftsleistung“, bilanzierte MJC-Trainerin Esther Herrmann.

MJC II: Krämer - Pötters (2), Irsch (3), Braun (3), A. Greinert (5), Kordel (7), Natter (1), Weinandy (8/4), Wiemer, Mayer, N. Greinert (2), Garcia Almendaris (6/2)