Das US-Justizministerium beschuldigt Volkswagens ehemaligen Konzernchef Martin Winterkorn der Mittäterschaft im Abgasskandal. Das geht aus einer erweiterten Anklageschrift hervor, die am Donnerstag vom zuständigen Gericht in Detroit, Michigan, veröffentlicht wurde. Winterkorn wird vorgeworfen, Teil einer Verschwörung zum Verstoß gegen US-Umweltgesetze gewesen zu sein. Der Top-Manager war im September 2015 von seinem Amt zurückgetreten, kurz nachdem US-Behörden Abgasmanipulationen von zahlreichen Dieselautos bei VW aufgedeckt hatten.

Das Europaparlament fordert ein weltweites Verbot von Tierversuchen für Kosmetika bis 2023.

Junge Europäer bekennen sich wieder stärker zur EU, zweifeln aber an den europäischen Institutionen und den demokratischen Grundprinzipien. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der TUI-Stiftung, die am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde. Bei einem Referendum über die EU-Mitgliedschaft des eigenen Landes würden 71 Prozent der befragten Jugendlichen gegen einen Austritt stimmen. Vor einem Jahr waren es nur 61 Prozent.

Die wegen des Facebook-Skandals umstrittene Datenanalysefirma Cambridge Analytica ist insolvent. Cambridge Analytica und die britische Dachgesellschaft SCL Group hätten Insolvenz beantragt, teilten die Unternehmen am Mittwoch mit. Die Medienberichte über die Firma hätten praktisch alle Kunden vertrieben, hieß es zur Begründung.

Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy hat die Bekanntgabe der Auflösung der baskischen Untergrundorganisation ETA als „Propaganda“ und als „leeres Gerede“ zurückgewiesen. „ETA wurde von der Aktion des Rechtsstaates und von der Stärke der spanischen Demokratie bezwungen“, sagte Rajoy am Donnerstag.