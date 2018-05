später lesen Kompakt Kompakt FOTO: dpa / Peter Steffen FOTO: dpa / Peter Steffen Teilen

Der Autobauer Daimler AG wird auch in diesem Jahr wieder 320 000 Euro an Parteien spenden. Das hat der Vorstand beschlossen, wie das Unternehmen am Montag in Stuttgart mitteilte. Demnach sollen wie auch in den vergangenen Jahren je 100 000 Euro an die CDU und an die SPD gehen; Grüne, CSU und FDP erhalten jeweils 40 000 Euro.