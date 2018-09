Der Kulturpolitiker und Publizist Hermann Glaser ist tot. Er starb nach Angaben seines Sohnes überraschend in der Nacht zum Montag. Glaser wurde 89 Jahre alt. dpa

Der in Nürnberg geborene Glaser war 26 Jahre lang bis 1990 Kulturdezernent seiner Heimatstadt. 15 Jahre lang hatte er auch den Vorsitz des Kulturausschusses im Deutschen Städtetag inne. In den vergangenen Jahrzehnten war Glaser vor allem als Publizist tätig. Er verfasste etwa die „Kulturgeschichte der Bundesrepublik Deutschland“. 2009 erhielt er das Verdienstkreuz am Bande.