Die Sportjugend Rheinland und die Management-Akademie des Sportbunds Rheinland bieten am 20. Februar, 18 bis 21 Uhr, in Koblenz (genauer Ort wird mit der Einladung bekanntgegeben) ein Kurzseminar zum Thema „Zuschüsse in der Jugendarbeit“ an.