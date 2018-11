(dpa) Lampenschirme lassen sich mit buntem Tonpapier ganz einfach individuell verschönern. Für ein weißes, ungestaltetes Modell mit 13,5 Zentimetern Durchmesser und 30 Zentimetern Höhe werden verschiedenfarbige Papierstreifen von 50 Zentimeter Länge zurechtgeschnitten, erklären die Kreativexperten der Zeitschrift „Living at home“ (online). dpa

Die Breite variiert nach gewünschtem Muster.

Mit dem Gestalten beginnt man am unteren Ende des Lampenschirms. Der erste Papierstreifen wird stramm darumgelegt, die Enden werden an der Überlappung zusammengeklebt. Auf den Schirm selbst kommt aber kein Klebstoff, denn die einzelnen Streifen sollten allein durch die stramme Umwicklung am Lampenschirm Halt finden.