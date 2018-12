später lesen Verwaltung Land stellt weitere Weichen für die elektronische Akte Teilen

(dpa) Internet statt Papier: Die elektronische Akte in der rheinland-pfälzischen Verwaltung rückt näher. Das Kabinett beschloss am Dienstag eine Neuregelung zur Schriftgutverwaltung. Damit sollten einheitliche Regelungen zur elektronischen Vorgangsbearbeitung gewährleistet werden, teilte Regierungssprecherin Andrea Bähner in Mainz mit. dpa