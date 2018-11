später lesen Levi Lange Gesichter in Levi: Deutsche Slalomfahrer patzen Teilen

Twittern

Teilen



Als sich Felix Neureuther nach seiner Operation am gebrochenen Daumen mit einem Foto aus dem Krankenhaus meldete, war der Sonntag für die Slalom-Fahrer schon endgültig verhagelt. Nur Minuten zuvor war auch Fritz Dopfer in Levi beim ersten Herren-Weltcup des WM-Winters kurz vor dem Ziel an einem Tor vorbeigerauscht.