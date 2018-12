Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern verabschiedet sich mit einem weiteren Negativ­erlebnis in die Winterpause. Beim TSV 1860 München mussten sich die Pfälzer mit 1:2 (0:0) geschlagen geben.

Vor 15 000 Zuschauern im ausverkauften Grünwalder Stadion sicherten Efkan Bekiroglu (55.) und Quirin Moll (85.) den Löwen den Heimsieg. Trotz einer frühen Gelb-Roten Karte für FCK-Verteidiger Janek Sternberg (45.) hielten die Lauterer die Partie lange offen und glichen durch Timmy Thiele zum zwischenzeitlichen 1:1 aus. (68.). Von den Aufstiegsambitionen muss sich der FCK, der mit 16 Punkten Rückstand zur Tabellenspitze überwintert, aber wohl allmählich verabschieden.

Derweil rumort es auch andernorts im Verein. Der FCK hat seinen Vorstandschef Rainer Keßler aus dem Amt abberufen. Dies teilten die Pfälzer am Samstag mit. Keßler hatte schon am vergangenen Sonntag mit einem Schreiben sein Rücktrittsgesuch eingereicht, war davon aber bei der Mitgliederversammlung wieder zurückgewichen. In der Folge habe es in dieser Woche zahlreiche Gespräche zwischen dem Aufsichtsrat und Keßler gegeben, hieß es. Diese ergaben, dass „es keinen Konsens und keine gemeinsame Basis“ für eine weitere Zusammenarbeit gebe. Wer auf Keßler folgt, teilte der Verein am Samstag nicht mit.

Dem 1. FC Kaiserslautern e.V. gehören nach der Ausgliederung der Profiabteilung der Roten Teufel die Nachwuchsmannschaften des FCK bis zur U 16, die weiteren sportlichen Abteilungen sowie das Museum an.

(dpa)