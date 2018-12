(red) Mit unbefangener Neugier den Blick über die Grenze zum Nachbarland Frankreich zu wagen, um dort Einblicke in die berufliche Arbeitswelt zu erhalten reisten, zehn Lehrlinge von Trier nach Cergy/Paris. red

Ein Bäcker, vier Konditoren-, und fünf Friseurlehrlinge nutzten die Gelegenheit, am diesjährigen Lehrlingsaustausch mit dem Chambre des Metiers du Val d’Oise teilzunehmen. Die Schwesterkammer im Großraum Paris und die HWK Trier sowie die Berufsbildende Schule für Gestaltung und Technik ermöglichen so seit Jahren ihren Lehrlingen jährlich grenzüberschreitende Austauschmaßnahmen. Finanzielle Unterstützung kommt hierfür vom Deutsch-Französischen Jugendwerk und dem Verein zur Förderung des Handwerks.

Um die Zeit bestmöglich zu nutzen, erwartete auch in diesem Jahr ein breitgefächertes und reichhaltiges Programm auf die Lehrlinge. Alle verbrachten einen Tag in einem französischen Ausbildungsbetrieb, wo sie in den Betriebsablauf integriert wurden. Hierbei bestand die größte Herausforderung natürlich in der Verständigung, jedoch fanden die jungen Handwerker Mittel und Wege der Verständigung. Neben den klassischen Mittel „Hände und Füße“ gab es Umwege über Englisch und Übersetzungshilfen aus dem Internet. In den Ausbildungszentren stand gemeinsames Arbeiten mit gleichaltrigen französischen Lehrlingen auf dem Programm. Schnell fanden die Lehrlinge über die gemeinsame Sprache „Handwerk“ zueinander. Neueste Trends und Techniken wurden im Friseurhandwerk vorgestellt und sofort beim gegenseitigen Frisieren umgesetzt.

Die Patissiers, wie die Konditoren in Frankreich heißen, reisten gemeinsam mit ihren Berufskollegen zum einem der Weltmarktführer in der Zuckerherstellung der Firma Teros. Dort am Standort Mesnil-Saint-Nicaise wird feinster Zucker aus Unmengen von Zuckerrüben in einer riesigen Fabrik hergestellt. Dieses Produkt bildet nun einmal die wichtigste Grundlage für den „Zuckerbäcker“ und kam am folgenden Tag sofort zum Einsatz. Herstellen eines „Bûche Savuer des Iles“ zu Deutsch „Baumkuchen“ stand auf dem Stundenplan.