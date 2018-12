später lesen Weihnacht Leuchtende Mini-Christbäume im Auto verboten Teilen

(dpa) So besinnlich sich manche Autofahrer in der Adventszeit auch fühlen mögen: Auf leuchtende und blinkende Deko wie etwa Mini-Christbäume auf dem Armaturenbrett oder Leuchtbänder am Innenspiegel sollten sie verzichten, rät der Tüv Rheinland.