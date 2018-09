Leute kompakt

Ohne Vorankündigung haben Jay-Z (48) und Beyoncé (36) als Duo unter dem Namen „The Carters“ ein gemeinsames Album im Internet veröffentlicht. Das Ehepaar vertreibt sein neuestes Werk „Everything is Love“ seit Samstag über den Musik-Streamingdienst Tidal, zu dessen Mitbesitzern Jay-Z gehört. dpa

Das Album umfasst neun Songs und ein Video zum Track „Apeshit“, das im Pariser Louvre gedreht wurde. Auf YouTube wurde der Clip binnen weniger Stunden millionenfach aufgerufen.

Die früheren Tennis-Stars Steffi Graf (49) und André Agassi (48) sind seit fast 17 Jahren verheiratet und streiten sich nach eigenen Worten nie. In einem Interview sagte Graf: „Die Leute fragen uns immer: ‚Kommt es bei Ihnen niemals vor, dass Sie sich streiten?’ Und wir antworten dann im Chor: ‚nein!’“ Bei der Erziehung ihrer Kinder Jaden Gil (16) und Jaz Elle (14) gebe es ebenfalls keine Probleme: „Ich hole mir André manchmal zur Hilfe! Das ist, glaube ich, normal bei Kindern in der Pubertät. Zu zweit sind wir eben stärker. Glücklicherweise haben unsere Kinder anders als ihre Eltern kein Interesse an Tennis.“

