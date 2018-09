Leute kompakt

Drei Monate nach ihrer offiziellen Trennung versteht sich Sänger Zayn Malik (25) eigenen Angaben zufolge immer noch gut mit seiner Ex-Freundin Gigi Hadid (23). „Wir sind immer noch wirklich gute Freunde und in Kontakt. dpa

Kein böses Blut“, sagte Malik. Der britische Musiker und das US-Model hatten im März ihre Trennung bekanntgegeben. Seitdem wurden sie immer wieder zusammen gesehen. „Wir sind erwachsen. Wir müssen der Sache keinen Namen geben, nur um die Erwartungen der Leute zu erfüllen.“ Er sei froh, dass er Hadid Ende 2015 auf einer Party kennengelernt habe.

Der englische Stürmerstar Harry Kane hat mit seinem Siegtor gegen Tunesien in letzter Minute für großen Jubel bei den England-Fans gesorgt, unter ihnen auch Ex-Beatle Paul McCartney. Sir Paul, der am Montag seinen 76. Geburtstag feierte, bedankte sich nach dem Abpfiff der Partie in Wolgograd auf Instagram für den 2:1-Sieg der Three Lions. „Danke England für mein Geburtstagsgeschenk“, schrieb er, „ich habe es geliebt“. Dazu veröffentlichte Sir Paul ein Foto von seiner Geburtstagsdekoration.

Eine umstrittene Büste von Weltfußballer Cristiano Ronaldo (33) ist am Flughafen der portugiesischen Insel Madeira ersetzt worden. Die alte Büste, die Hohn und Spott ausgelöst hatte, sei auf Bitte des Managements des Superstars entfernt worden, wurde ein Sprecher der Flughafenverwaltungsbehörde ANA am Montagabend von Medien zitiert. Die neue Büste sei vom Ronaldo-Museum gespendet worden, das von Ronaldos Bruder Hugo Aveiro verwaltet werde, hieß es. Die erste Büste war im März 2017 – anlässlich der feierlichen Umbenennung des Airports auf Madeira nach dem auf der Atlantik-Insel geborenen Ronaldo – enthüllt worden. Das Bronze-Werk des Künstlers Emanuel Santos hatte viel Kritik ausgelöst, weil es kaum Ähnlichkeit mit dem Fußballer hatte.

