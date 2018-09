später lesen Santa Ponsa Maria überrascht bei Tennis-Turnier auf Mallorca Teilen

(dpa) Tennisspielerin Tatjana Maria hat bei den Mallorca Open für eine Überraschung gesorgt. Die 30-Jährige aus Bad Saulgau gewann am Montag in der ersten Runde gegen die an vier gesetzte Anett Kontaveit 3:6, 6:4, 6:3. Nach 1:49 Stunden stand ihr Erfolg gegen die Estin fest, die als 27. der Weltrangliste 52 Plätze vor ihr geführt wird.