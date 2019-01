später lesen Verkehr Mehr Bundesgeld für Straßennetz im Land verbaut Teilen

In das Netz aus Autobahnen und Bundesstraßen in Rheinland-Pfalz ist im vergangenen Jahr 2018 mehr Bundesgeld geflossen als in dem Jahr zuvor. Insgesamt habe der Landesbetrieb Mobilität (LBM) im vergangenen Jahr 444,44 Millionen Euro verbaut, teilte das Verkehrsministerium in Mainz am Freitag mit.