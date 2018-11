Mehring pirscht sich ran, Ellscheids Erfolgs-Serie hält

Fußball-Rheinlandliga: In den Derbys zwischen Salmrohr und Zerf sowie Tarforst und Morbach gibt es keine Sieger.

FSV Salmrohr - SG Hochwald-Zerf 0:0 Für den FSV Salmrohr begann die Partie alles andere als optimal. Kurz vor dem Spiel musste FSV-Coach Lars Schäfer auf Niklas Lames (Migränebeschwerden) verzichten – Giancarlo Pinna musste ran. Während des Spiels verletzte sich dann auch noch Marco Unnerstall. Das Pokal-Duell gegen RW Koblenz unter der Woche steckte offensichtlich noch in den Knochen. Auch den Gästen aus Zerf war die Verunsicherung der vergangenen Niederlagenserie im ersten Durchgang anzumerken.

Nach zehn Minuten hatten die Gäste aus dem Hochwald die erste Chance. Ein Distanzschuss von Peter Irsch verfehlte das Gehäuse der Salmtaler jedoch um gut einen Meter. Bereits nach einer Viertelstunde forderte FSV-Trainer Lars Schäfer mit einem „Werdet endlich wach jetzt“ mehr Konzentration. Die Ansage Schäfers trug kurze Zeit später erste Früchte. Gleich drei größere Gelegenheiten erspielte sich Salmrohr noch vor der Pause.

Zunächst köpfte Unnerstall (23.) nach einem Eckstoß völlig unbedrängt über das Tor, ehe Peter Schädler (28.) aus rund zehn Metern am glänzend parierenden Jan Niklas Koltes im Tor der Hochwald-SG scheiterte. Nur eine Minute später landete ein weiterer Eckball von Pinna schließlich am Pfosten. „Nach dem mentalen Hoch im Pokal war es durchaus schwer, sich in der Liga wieder zu fokussieren. Man hat gesehen, dass der Pokalfight mehr Körner gekostet hat als wir es erwartet haben, daher haben wir einfach keine spielerischen Lösungen gefunden“, resümierte Lars Schäfer.

Im zweiten Durchgang gestaltete sich die Partie etwas offener. Matthias Burg (53.) traf mit einem tollen Linksschuss nach einem kurz ausgeführten Eckball vorerst nur auf das Tor statt hinein. Im Gegenzug versuchte es Lucas Abend (57.) mit einem Abschluss aus 18 Metern. Wieder hielt Koltes den Flachschuss sicher fest. Bis zur Schlussphase plätscherte die Begegnung ohne nennenswerte Torchancen vor sich hin. „Vor dem Spiel wären wir mit einem Punkt und der Null in der Defensive zufrieden gewesen. Wenn ich die zweite Halbzeit sehe, dann muss ich sagen, dass wir klar die bessere Mannschaft waren und es versäumt haben, in Führung zu gehen“, bilanzierte Fabian Mohsmann, Coach der Zerfer.

Insgesamt machten die Hochwälder in der Schlussphase den aggressiveren Eindruck – ohne aber den entscheidenden Pass zu Stande zu bekommen.

FSV Salmrohr: Popescu-Abend, Giwer, Dingels, Düpre, Bohr-Toppmöller (66. Lames), Bernard, Pinna-Unnerstall (35. Mennicke), Schädler (60. Cirikovic)

SG Hochwald-Zerf: Koltes-T. Mertinitz, Dengler, Thinnes, Barth-Irsch, R. Mohsmann, Carl (78. Haas), Burg, R. Mertinitz-Lorenz (73. Dres)

Schiedsrichter: Philipp Michels (Lissendorf)

Zuschauer: 205

SV Mehring - SG Mülheim-Kärlich 3:0 (1:0)

Der SV Mehring pirscht sich langsam aber sicher an das Verfolgerfeld des SV Morbach heran. Im Spiel gegen Mülheim-Kärlich hatten die Hausherren aber auch das nötige Glück auf ihrer Seite.

Nach einem Foul von Johannes Diederich (13.) an Christoph Rönz entschied Schiedsrichter Jan-Hagen Engel aus Monzelfeld auf Strafstoß für die Gäste. Jan Henrich konnte diese Gelegenheit nicht nutzen und schoss links am Tor vorbei. „Wer weiß, was passiert, wenn der Elfmeter reingeht. Wir hatten heute schon ein wenig Spielglück“, resümierte Frank Meeth, Trainer der Mehringer. Der SVM machte es nach einer guten halben Stunde besser. Nach einem Eckball von Sebastian Schmitt nutzte Nico Neumann (32.) die Chance zum 1:0. Nach der Pause nahm der Gast aus Mülheim zunächst das Heft des Handels in die Hand. Gleich drei Mal vergab Henrich nach Wiederbeginn große Möglichkeiten zum Ausgleich. „Mülheim hat uns gut angelaufen, wodurch das Spiel ziemlich hektisch war. Am Ende geht der Sieg aber schon in Ordnung“, sagte Meeth. Mehring machte es schließlich besser. Nach einem Angriff über die rechte Seite sah Philip Meeth den mitgelaufenen Nico Neumann (76.), der zum 2:0 einschieben konnte. Moritz Jost (82.) machte schließlich den Deckel auf die Partie.

SV Mehring: Basquit-Eiden, Diederich, S. Dietz, Selmane-Schmitt (72. Meyer), Jost (85. Claasen), A. Dietz, Neumann, Meeth-Fuhs

Tore: 1:0 (32.) Nico Neumann, 2:0 (76.) Nico Neumann, 3:0 (82.) Moritz Jost

Zuschauer: 100

Schiedsrichter: Jan-Hagen Engel (Monzelfeld)

FSV Trier-Tarforst - SV Morbach 1:1 (0:1) Der Spitzenreiter aus Morbach kam im Derby beim FSV Trier-Tarforst gut in die Partie. Mit dem ersten gefährlichen Angriff im Spiel brachte Matthias Ruster (14.) die Gäste aus dem Hunsrück in Führung. „Insgesamt war es ein Spiel zweier richtig guter Mannschaften. In Tarforst haben wir uns immer schwer getan, daher ist ein Punkt dort absolut in Ordnung“, resümierte Thorsten Haubst, Coach der Morbacher. Im ersten Durchgang geschah nach dem Führungstreffer des SVM nicht mehr viel. Lediglich Yannick Lauer (21.) vergab eine der besseren Gelegenheiten des FSV zum möglichen Ausgleich. Im zweiten Durchgang fand der heimstarke Gastgeber nun besser ins Spiel. Die herbe 1:4-Pleite aus dem Hinspiel schien noch nicht vergessen, sodass die Hausherren nun auf den Ausgleich drängten. Schließlich sorgte ein Distanzschuss von Marc Picko (54.) für den viel umjubelten Treffer zum 1:1 am Trimmelter Hof. „Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden, da Morbach im ersten Durchgang schon die größeren Spielanteile hatte. In der zweiten Halbzeit war es dann von beiden Teams ein sehr gutes Spiel“, bilanzierte Holger Lemke, Trainer der Tarforster. Der SV Morbach beschränkte sich mit zunehmender Spieldauer auf das Konterspiel, sodass der FSV zwar immer wieder offensiv für Akzente sorgen konnte, schließlich aber an einer mangelnden Durchschlagskraft scheiterte. So blieb es am Ende bei einem Remis, mit dem beide Teams leben können.

FSV Trier-Tarforst: Dahm-Lackas, Heitkötter, Gorges, Picko-Dammer, Gashi, Lauer, Keller (86. Schneider), Hahn (89. Bauchmüller)-Herkenroth

SV Morbach: Görgen-Ruster (83. Heckler), Hoffmann, Zurgeihsel, Kaut-J. Weber, H. Weber, Botiseriu, Marx (54. Knöppel), Ercan-Schell

Tore: 0:1 (14.) Matthias Ruster, 1:1 (53.) Marc Picko

Zuschauer: 200

Schiedsrichter: Ronny Jäckel (Mayen)

SG Ellscheid - Ahrweiler BC 2:2 (0:0)

Die Serie der SG Ellscheid hält an. Seit vier Partien ist die Spielgemeinschaft aus dem Alfbachtal ungeschlagen. Keines der drei Topteams konnte die Ellscheider in den vergangenen Wochen besiegen – auch nicht der Ahrweiler BC. Dabei gingen die Gäste durch einen Treffer von Lukas Minwegen in Führung (61.). In der Schlussphase wurde die Partie ein echter Krimi. Zunächst markierte Markus Boos den Ausgleich (79.), ehe Andreas Dick den Gast erneut in Führung brachte (82.).

Wie schon so oft in der Saison gab sich die SGE nicht geschlagen. Die Antwort gab’s in der Nachspielzeit. Markus Schmitz gelang der Ausgleichstreffer. „Mit einem Punkt sind wir nach dem Spielverlauf zufrieden. Dennoch haben wir zwei vermeidbare Gegentore kassiert“, resümierte Ellscheids Trainer Niklas Wagner.

SG Ellscheid: Neisius-Augarde, Gräfen, Back (69. Grommes), Ring-Schmitz, Fritz, Schweisel, Gayer, Otto (61. Abuzarad)-Boos

Tore: 0:1 (61.) Lukas Minwegen, 1:1 (79.) Markus Boos, 1:2 (82.) Andreas Dick, 2:2 (90.) Markus Schmitz

Zuschauer: 170, SR: Christoph Zimmer (Wittlich)