später lesen Auto Mit Politur gegen Feuerwerkspuren im Autolack Teilen

Twittern

Teilen



(dpa) Feuerwerkstreffer am Auto sind nach der Silvesternacht in der Regel an schwarz-braunen Verfärbungen im Lack zu erkennen. Dabei handele es sich meist um Schmauchspuren, die man leicht entfernen kann, erklärt der Tüv Süd. dpa