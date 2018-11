später lesen Finanzen Mit vermögenswirksamen Leistungen lässt sich sparen Teilen

Twittern

Teilen



(dpa) Viele Arbeitnehmer haben Anspruch auf Vermögenswirksame Leistungen. Je nach Branche zahlen Arbeitgeber bis zu 40 Euro monatlich, erklärt der Bundesverband deutscher Banken in Berlin. Wichtig zu wissen: Die gezahlten Leistungen werden nicht direkt an den Arbeitnehmer ausgezahlt, sondern fließen direkt in einen Sparvertrag. dpa