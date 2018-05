Mosella schrammt am Sieg vorbei

Fußball: Schweich ist nahe dran am Erfolg und der Tabellenführung, leistet sich aber einen unnötigen Elfmeter und lässt gute Chancen aus. So entführt die SG Geisfeld im Spitzenspiel der Bezirksliga beim 1:1 einen Punkt.

Enger denn je geht es an der Tabellenspitze der Bezirksliga West zu: Während sich im Topspiel am Sonntag der Zweite Mosella Schweich und der Spitzenreiter SG Geisfeld/Rascheid 1:1 unentschieden trennten, erzielte auch der Dritte ein Remis – die SG Hochwald Zerf kam nur zu einem 0:0 bei der SG Wallenborn. Da Arzfeld bei der SG Saartal Schoden mit 5:4 gewann, trennen den Ersten und den Vierten drei Runden vor Schluss gerade mal zwei Zähler.

Das Fest der Römischen Weinstraße, noch dazu Baustellen und so einige gesperrte Straßen: Wer mit dem Auto zum Schweicher Winzerkeller fahren wollte, musste schon einiges an Energie aufwenden. Wer es pünktlich bis zum Anpfiff geschafft hatte, sah eine Partie, in der man den beiden Teams die hohe Bedeutung anmerkte. Diese schien sie zeitweise gar zu lähmen.

Schweich deckte mit frühem Stören in der ersten Hälfte die eine oder andere Unsicherheit der Gäste auf. So konsequent wie beim 1:0 in der 18. Minute agierte das Team von Trainer Jochen Weber aber dann lange Zeit nicht mehr: Hier landete der Ball nach einer Linksflanke von Markus Oltmanns beim am langen Pfosten stehenden Stefan Schleimer, der cool abschloss.

Die Hausherren hatten das Geschehen im Griff, ohne zu glänzen. Geisfeld leistete sich massig Fehlpässe. Überraschend fiel kurz vor dem Seitenwechsel der Ausgleich: Nach einer Hereingabe von Robin Moser verschätzte sich Mosella-Torwart Moritz Zingen, stieß dann den Geisfelder Lukas Jonas um. Sicher verwandelte Daniel Lochen den Elfmeter zum Ausgleich (41.).

Die Emotionen kochten danach weiter hoch – auch, weil Schiedsrichter Mario Schmidt bei einigen Fouls nicht energisch genug eingriff. Viele Nickligkeiten gab es auf dem Platz, viel Hektik verbreitete auch die Schweicher Bank. Der als Ersatzmann aufgebotene Patrick Quary sah wegen Reklamierens Gelb (43.). Auch Zingen wollte die Elfmeterentscheidung nicht wahrhaben und wurde von Schmidt beim Gang in die Kabine verwarnt. Die Mosella drückte im zweiten Durchgang aufs Gaspedal, gerade Alexander Schabo entfachte über die rechte Seite Druck. Die Chancen häuften sich nun. Zunächst prüfte Markus Oltmanns den SG-Keeper Jung mit einem Schuss ins kurze Eck (46.), dann scheiterte der durchgebrochene Schleimer am besten Gästespieler (60.) zwischen den Pfosten. Anschließend sorgte der gleiche Schweicher mit zwei Freistößen für Gefahr (63., 65.). Der steil geschickte Andreas Rauen hätte dann aber fast mit der ersten echten Geisfelder Chance das 1:2 erzielt; Mosella-Torwart Moritz Zingen hielt aber reaktionsstark (71.).

Bis zum Ende drängte die Mosella, musste sich aber mit dem einen Zähler begnügen. Dem verpassten Sieg trauerte Coach Jochen Weber nach: „Wir haben vieles richtig gemacht und hatten die Mehrzahl an Chancen. Ein unnötiger Elfer bringt uns dann aber von der Siegerstraße ab.“

Sein Pendant Timo Zeimet, der einst bei der Mosella gespielt hat und hier später auch Trainer der A-Junioren war, war zufrieden mit dem Punkt, durch den sein Team auch die Tabellenführung verteidigt hat: „Wir können sicher besser Fußball spielen. Unsere Offensive ließ die Mosella aber diesmal nicht so zur Geltung kommen.“

Ob die Geisfelder im Fall einer Meisterschaft denn auch wirklich den Gang in die Rheinlandliga antreten würden, ließ SG-Chef Uwe Cronauer am Rande der Partie offen: „Wir beschäftigen uns erst mit den Dingen, wenn sie auch für uns relevant sind.“

Mosella Schweich – SG Geisfeld/R.⇥1:1

TuS Mosella Schweich: Moritz Zingen - Maximilian Gäbler, Alexander Burbach, Philipp Seeberger, Stephan Schleimer, Carsten Reis (70. Marc Pitsch), Ismail Omayrat (85. Yannick Sklarski), Lukas Bollig, Andre Steffgen, Alexander Schabo, Markus Oltmanns (87. Christian Weber)

SG Geisfeld/Rascheid: Simon Jung - Robin Moser, Christian Alt, Jens Gaspers, Maurice Speicher, Sven Gaspers (65. Simon Kolz), Manuel Hoffmann, Daniel Lochen, Joseph Lochen, Andreas Rauen (77. Eulogio Rojas Paulino), Lukas Jonas (90. Max Cronauer)

Schiedsrichter : Mario Schmidt (Daun) - Zuschauer: 750