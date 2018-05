später lesen Jerez Motorrad: Philipp Öttl feiert ersten WM-Sieg Teilen

Moto3-Pilot Philipp Öttl hat seinen ersten Sieg in der Weltmeisterschaft gefeiert. Der KTM-Fahrer aus Bad Reichenhall gewann am Sonntag in Jerez den Großen Preis von Spanien.