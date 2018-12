(dpa) Für die Unterstützung eines Angriffs Kaiserslauterer auf Mainzer Fußball-Fans muss der AfD-Politiker Sebastian Münzenmaier eine Strafe von 16 200 Euro zahlen. dpa

Dazu verurteilte das Landgericht Mainz den Bundestagsabgeordneten gestern wegen Beihilfe zu gefährlicher Körperverletzung. Es legte die Strafe in dem Berufungsverfahren auf 90 Tagessätze zu je 180 Euro fest. Das Verfahren drehte sich um eine Attacke von Mitgliedern der Kaiserslauterer Ultra-Szene auf Mainzer Anhänger 2012. Seinerzeit hatten die FCK-Fans Fanbusse der Mainzer, die gerade von einem Auswärtsspiel in Augsburg zurückgekommen waren, abgepasst und attackiert. Der aus der Pfalz stammende Münzenmaier soll die Angreifer etwa zum Tatort gelotst haben. Das Amtsgericht sah es als erwiesen an, dass er den FCK-Anhängern geholfen hat, der Gegenseite aufzulauern und sie zu verprügeln. Deswegen hatte es ihn 2017 zu einer Bewährungsstrafe von sechs Monaten verurteilt. Dagegen hatten sowohl er als auch die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt, so dass der Fall nun vor dem Landgericht landete. Verteidigung und Staatsanwaltschaft hatten sich vor dem ersten und einzigen Verhandlungstag des Berufungsprozesses grundsätzlich auf eine Verständigung geeinigt.