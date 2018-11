später lesen Sion Neue Vorwürfe gegen Fifa-Boss Gianni Infantino Teilen

Die Staatsanwaltschaft im Kanton Wallis in der Schweiz untersucht die Beziehungen zwischen Fußball-Weltverbands-Chef Gianni Infantino und dem Oberstaatsanwalt Rinaldo Arnold. Laut Magazin „Spiegel“ hat Arnold von Infantino exklusive Einladungen angenommen, unter anderem zur WM 2018 in Russland und zum Fifa-Kongress 2016 in Mexiko.