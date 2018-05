Neuer Vertrag dank vieler Einsätze

Fußball-Oberliga: Kontrakt von Tim Garnier verlängert sich nach TV-Infos automatisch.

Neun Treffer, sieben Torvorlagen – für Tim Garnier läuft es im ersten Jahr bei den Erwachse­nen richtig gut. Beim 2:1-Heimsieg gegen den FV Engers stand der 19-jährige Offensivallrounder zum 20. Mal in dieser Oberliga-Saison in der Startelf von Eintracht Trier. Nach TV-Informationen verlängert sich damit der Vertrag von Garnier automatisch. Eine Bestätigung von Geschäftsführer Torge Hollmann war gestern nicht einzuholen.

Garnier selbst äußerte sich nicht zu Vertragsdetails, sondern verwies auf den Club. Er sprach dafür über die eigene Situation und die des SVE: „Es war wichtig, noch mal ein Heimspiel zu gewinnen. Wir haben auch guten Fußball gespielt. Mit meiner Anzahl an Einsätzen bin ich sehr zufrieden“, sagte der 19-Jährige, der noch ein persönliches Ziel in den drei ausstehenden Partien verfolgt: „Es wäre echt klasse, wenn die eigene Torausbeute zweistellig würde.“ Nur noch ein Tor ist dafür nötig. Bei besserer Chancenverwertung sollte das drin sein. Im Spiel gegen Engers haderte SVE-Trainer Daniel Paulus mit einer fehlenden Zielstrebigkeit seiner Offensivkräfte vor dem gegnerischen Tor: „Wir haben es versäumt, frühzeitig alles klarzumachen. Wir sind gut ins Spiel gekommen und haben uns insgesamt eine Vielzahl an Torchancen herausgespielt. Wir haben unsere Konter aber schlecht ausgespielt, das war zu viel schnicki-schnacki.“

