Niedrigwasser: BASF prüft Einsatz von Tragflächenbooten

(dpa/red) Wegen des extremen Niedrigwassers im Rhein prüft der Chemieriese BASF den Kauf oder das langfristige Leasing von Flachbodenschiffen, die bis zu einem sehr niedrigen Pegel fahren können. Auch der Einsatz von Tragflächenbooten oder die Möglichkeit einer Pipeline im Flussbett seien im Gespräch, teilte das Unternehmen in Ludwigshafen mit. dpa

„Am Ende wird es ein Mix aus verschiedenen Optionen sein. Schon im nächsten Jahr wird BASF besser auf derartige Extremwetterlagen vorbereitet sein“, hieß es.

Allein im 3. Quartal verzeichne das Unternehmen einen negativen Einfluss auf das Betriebsergebnis von rund 50 Millionen Euro – bedingt durch höhere Transportkosten und Produktionsverluste. „Beim aktuellen Pegelstand kann Ludwigshafen von wenigen Schiffen angefahren werden. Diese transportieren einen Bruchteil der üblichen Zuladung – das stellt BASF vor enorme logistische Herausforderungen“, hieß es. Bei maximaler Nutzung alternativer Verkehrsträger – Schiene, Pipeline, Lastwagen – könnten nur etwa 30 Prozent der Transportmengen abgedeckt werden, die durch den Ausfall der Schiffe entstehen.

„Deshalb ist die Versorgung des Standorts mit einigen wichtigen Rohstoffen seit Monaten limitiert. In der Folge mussten wir die Produktion anpassen. Bei verschiedenen Produkten können wir unsere Kunden nur noch eingeschränkt beliefern“, teilte das Unternehmen mit. BASF transportiert in Ludwigshafen 40 Prozent der Güter per Schiff.

Das Niedrigwasser trifft aber auch die Verbraucher: Die Heizölpreise sind auf Rekordniveau, wenn die Händler denn liefern können, und auch an den Tankstellen ist der Sprit teuer – oder sogar aus. Der ADAC kritisiert die Preisentwicklung. Während die Rohölpreise sinken würden, doch an den Zapfsäulen bleibe die erhoffte Entspannung aus. Der ADAC hält die bundesweite Preisgestaltung an den Zapfsäulen für deutlich überzogen. Zwar sei das Niedrigwasser an Rhein, Main und Mosel, das die Transporte von Rohöl und fertigen Kraftstoffen verteuert, bei der Beurteilung des Marktes zu berücksichtigen. Allerdings herrschen Trockenheit und Dürre in den betroffenen Gebieten bereits seit Monaten, während ein deutlicher bundesweiter Preisanstieg an den Tankstellen erst Anfang Oktober sichtbar wurde. Damals hatte Rohöl seinen Jahreshöchstpreis von rund 85 Dollar für ein Barrel der Sorte Brent bereits überschritten, inzwischen ist das Barrel auf unter 70 Dollar gesunken. Diese Entwicklung haben die Mineralölkonzerne nicht an die Verbraucher weitergegeben.

Und wann kommt so viel Regen, dass sich die Situation entspannt? Die Wetterprognosen versprechen keine schnelle Besserung. „Gut Ding will Weile haben: Das sagt sich offenbar auch der Winter und pirscht sich in den kommenden Tagen ganz langsam zu uns nach Deutschland voran. Die Temperaturen gehen jetzt von Tag zu Tag etwas weiter zurück. Am Wochenende liegen sie nur noch selten über der Zehn-Grad-Marke“, erklärt TV-Wetterexperte Dominik Jung.

Wenn auch mit einem Wintereinbruch in der kommenden Woche zu rechnen ist, viel Nässe und Regen kündigt sich damit noch nicht an.