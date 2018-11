Nix zu lachen am 11.11.

Bezirksliga: SG Kyllburg/Badem feiert mit dem 3:2 in Schillingen den dritten Sieg in Serie.

Nix zu lachen hatte der Aufsteiger aus dem Hochwald zum Beginn des jährlichen Fastnachts-Brauchtums am 11.11. Statt drei Punkten gab es Sekunden vor dem Abpfiff den Schock. Das 2:3 (1:2) des TuS gegen die SG Badem/Kyllburg stellten die Gäste erst in der Nachspielzeit sicher. Durch einen ebenso unnötigen wie unbestritten berechtigten Strafstoß.

Die Eifeler, mit dem Selbstvertrauen von zuletzt zwei Siegen in Gepäck, machten von Beginn an Dampf, setzten das Team von Trainer Gerd Morgen gehörig unter Druck. Torwart Marius Becker, ein sicherer Rückhalt der Hochwälder, hatte von Beginn an genügend zu tun. Doch schon nach sieben Minuten musste er das Leder zum ersten Mal aus dem Netz holen. Der unglücklich agierende Marco Engel fabrizierte beim Versuch, eine Hereingabe des Kyllburgers Daniel Robertz zu entschärfen, ein Eigentor.

Schillingen schien unbeeindruckt und schloss gleich die erste Offensiv-Aktion erfolgreich ab. Wer sonst als Tobias Annell war zur Stelle und verwertete einen Abpraller von SG-Torwart Simon Eppers zum 1:1 aus kürzester Distanz. Statt aus dem Ausgleich Ruhe und Selbstvertrauen zu schöpfen, ließen sich die Gastgeber danach zurückdrängen, hatten wenig Struktur in der Offensive.

Der erneute Führungstreffer für die Gäste-Elf von Coach Thomas Schons war die zwangsläufige Folge der weiträumig angelegten Angriffe des Ex-Rheinlandligisten. Nachdem Marius Becker schon gegen einen satten Distanzschuss von Damian Machon (27.) mit großartigem Reflex das 1:2 verhindert hatte, war er in der 32. Minute erneut geschlagen. Machon brauchte den Ball nur noch über die Linie zu drücken.

Die Vorstellung seiner Elf quittierte Trainer Thomas Schons mit der Bemerkung, dass „unser Sieg verdient war, weil wir auch die bessere Spielanlage und am Ende auch die nötigen Nerven hatten, um das Spiel noch einmal umzubiegen. Nach drei Siegen in Folge sieht unsere Welt jetzt wieder besser aus.“

Die Hochwälder investierten viel in ihre Angriffsbemühungen des zweiten Durchgangs. Vieles blieb aber Stückwerk.

Dennoch schienen sich die Hochwälder mit dem 2:2 durch Jonas Meier (88.) zumindest noch mit einem Remis zu belohnen, hätte nicht der eingewechselte Marian Hanschmann in der Nachspielzeit den Kyllburger Michael Nierobis im Strafraum regelwidrig vom Ball gedrängt. Pierre Valerius ließ sich die Chance zum Siegtreffer per Strafstoß nicht entgehen.

TuS-Coach Gerd Morgen war bedient: „Wir haben immer eine gute und eine schlechte Halbzeit. Aber das reicht in dieser Klasse eben nicht.“

TuS Schillingen: Marius Becker – Jan Bernheine, Marco Schuh, Heiko Wagner (85. Marian Hanschmann), Marco Engel, Jonas Meier, Christoph Becker, Tobias Annell, Matthias Werner (46. Mark Münker), Julian Flesch, Lukas Thome

SG Kyllburg/Badem/Gindorf: Simon Eppers – Stefan Epper, Jan Friedrich, Christopher Keil, Timo Schakat, Michael Nierobis, Mike Schwandt, Damian Machon, Pierre Valerius, Jannick Rings, Daniel Robertz, (90. + 3 Felix Leuschen)

Tore: 0:1 (7.), Engel (Eigentor), 1:1 (10.) Annell, 1:2 (32.) Machon, 2:2 (88.), Meier, 2:3 (90. + 3), Valerius, Foulelfmeter.

Schiedsrichter: Tim Steffens (Manderscheid),

Zuschauer: 140