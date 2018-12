Fußball-Rheinlandliga: Morbach sieht sich im Falle eines Aufstiegs für die Oberliga gerüstet.

Der SV Morbach ist nicht gerade als Favorit auf die Meisterschaft in die Rheinlandliga-Saison gestartet. In den vergangenen Jahren beendeten die Hunsrücker die Saisons gleich vier Mal in Folge auf einem zweistelligen Tabellenplatz. Dieses Mal scheint alles anders zu sein. Als Schlüssel zum Erfolg nennt Trainer Thorsten Haubst die Kontinuität der vergangenen Jahre, die sich nun auszuzahlen scheint. Das Aufstiegs-Szenario in die Oberliga nimmt so immer konkretere Züge an.

Der SV Morbach stellt nach 21 Partien die beste Abwehr der Rheinlandliga. Lediglich 16 Gegentreffer hat der SVM bislang kassiert. Am Ende könnte diese Statistik der Schlüssel zum Erfolg sein, denn wie heißt es doch so schön: Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive die Meisterschaft. „Das gesamte Defensivverhalten scheint bei uns zu funktionieren. Jeder hat seine Defensiv-Aufgaben, die er zu erledigen hat, nicht nur die Abwehr“, betont Coach Haubst.

Besonders die Auswärtsstärke kommt den Morbachern in dieser Saison zugute. In zehn Auftritten in der Fremde siegten die Hunsrücker gleich neun Mal. Nur einmal, beim Derby in Tarforst, gab’s ein Unentschieden. „Richtig erklären kann ich mir das nicht. Ich könnte mir lediglich vorstellen, dass die Gegner zu Hause gegen uns etwas offensiver spielen und wir dadurch etwas mehr Platz bekommen“, sagt Haubst.

Auch die Punkteausbeute insgesamt sucht mit 50 Zählern aus 21 Spielen ihresgleichen. Dennoch lässt sich ein Verfolger nicht so einfach abschütteln: die Eisbachtaler Sportfreunde. Lediglich zwei Zähler trennen die beiden Kontrahenten im Tableau. Nach zwei Vizemeisterschaften und dem Scheitern in der Relegation möchten die Eisbären endlich den sofortigen Aufstieg realisieren. Mit neun Punkten Vorsprung auf Rang drei sieht alles danach aus, als ginge es für Morbach nur noch darum, ob der direkte Aufstieg gelingt oder die Relegation gespielt werden muss.

Die Rahmenbedingungen wären für einen Aufstieg gegeben. Neben einer neuen Flutlichtanlage, die beim Kunstrasenplatz für die kommende Saison installiert werden soll, sind auch Voraussetzungen für bestimmte Risikospiele durch die Möglichkeit zweier separater Eingänge erfüllt. „Wir warten nun auf das Schreiben vom Verband und werden dann auch versuchen, alle Kriterien zu erfüllen. Wir wollen für die Oberliga melden. Dennoch muss deutlich gesagt werden, dass Eisbachtal weiterhin der Top-Favorit ist. Platz zwei ist aber realistisch, so blauäugig sind wir dann auch nicht“, sagt Georg Schuh, erster Vorsitzender des SVM.

Im Winter sind derzeit keine Transfers geplant. Die Mannschaft soll die Runde so zu Ende spielen und auch zusammengehalten werden. Hierbei befinde man sich bereits in Gesprächen. Und auch im Sommer würde der Verein im Falle eines Aufstiegs kein Risiko eingehen. „Natürlich werden wir das Budget anpassen, jedoch möchten wir nur Spieler mit Charakter, die auch im Falle eines sofortigen Abstiegs zurück in die Rheinlandliga bei uns spielen würden“, betont Schuh.

Der Zuschauerschnitt liegt aufgrund des sportlichen Erfolgs über dem Schnitt der vergangenen Jahre. Dennoch erhoffen sich die Verantwortlichen eine Spielklasse höher noch mal einen Schub. „Dadurch, dass Mannschaften wie Eintracht Trier oder die TuS Koblenz in der Oberliga spielen, kämen auch mehr Zuschauer der Gastmannschaften mit. Ganz besonders freuen würden wir uns über das Derby gegen Idar-Oberstein“, sagt Schuh.

„Für mich persönlich steht die Entwicklung der Mannschaft im Vordergrund. Vor der Saison hat bei uns niemand darüber nachgedacht, plötzlich auf Platz eins zu stehen. Am Anfang war das halt eine schöne Momentaufnahme“, erklärt Trainer Haubst. Zur Entwicklung zählt auch, dass junge Spieler aus dem Jugendförderverein Hunsrückhöhe in den Kader integriert werden. Auch in dieser Saison ist dieses Unterfangen gelungen. „Unsere Jugendspieler haben viele Spiele absolviert und stehen in der Rheinlandliga ihren Mann. Zudem können wir seit drei Jahren auf acht Stammspieler zurückgreifen, die seitdem zusammenspielen. Da merkt man, dass die Jungs die Abläufe mittlerweile kennen und die Art, wie wir Fußball spielen möchten, verinnerlicht haben“, sagt Haubst.