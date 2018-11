später lesen Gericht Oberverwaltungsgericht setzt der Polizei Grenzen Teilen

(lrs) Fotos machen, Fingerabdrücke nehmen und ähnliches: Das darf die Polizei nicht immer. In zwei Urteilen hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Koblenz die Grenzen der sogenannten erkennungsdienstlichen Behandlung abgesteckt, wie das Gericht am Donnerstag mitteilte. dpa