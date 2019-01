später lesen Paris/Tokio Olympia 2020: Ermittlungen wegen Korruption Teilen

Der Präsident des Nationalen Olympischen Komitees in Japan, Tsunekazu Takeda, steht Berichten zufolge in Frankreich wegen der Vergabe der Olympischen Spiele 2020 an Tokio unter Korruptionsverdacht. Die französische Justiz hat ein Ermittlungsverfahren wegen Korruption eingeleitet, wie mehrere französische Medien am Freitag unter Berufung auf Justizkreise berichteten.