Die Aussichten für arbeitssuchende Rheinland-Pfälzer sind im nächsten Jahr laut Fachleuten gut. Für Langzeitarbeitslose könnte das neue Teilhabechancen-Gesetz ein Sprungbrett in den Arbeitsmarkt sein – vor allem kommunale Arbeitgeber haben bisher Interesse gezeigt. red

(dpa) Der Arbeitsmarkt in Rheinland-Pfalz wird sich im kommenden Jahr nach Einschätzung der Bundesagentur für Arbeit weiterhin gut entwickeln. Die Arbeitslosigkeit werde voraussichtlich um knapp sechs Prozent zurückgehen, sagte die Chefin der zuständigen Regionaldirektion, Heidrun Schulz, am Dienstag in Mainz. Außerdem werde die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten um 1,3 Prozent steigen. „Ich habe keinerlei Anzeichen dafür, dass in Rheinland-Pfalz eine andere Entwicklung käme.“

Chancen auf einen Arbeitsplatz sieht Schulz unter anderem für Langzeitarbeitslose. „Für diesen Personenkreis wird es im nächsten Jahr mit dem Teilhabechancen-Gesetz eine Möglichkeit geben“, sagte sie. Das Gesetz tritt ab Januar in Kraft. Jobcenter sollen Arbeitslose an Arbeitgeber vermitteln. Der Job kann bis zu fünf Jahre gefördert werden.

Der Lohnkostenzuschuss soll in den ersten beiden Jahren 100 Prozent sein und dann um zehn Prozentpunkte jährlich sinken.

Vor allem aus dem kommunalen Bereich hätten Arbeitgeber bereits Interesse signalisiert, sagte Schulz. Denkbar sei es, Langzeitarbeitslosen zum Beispiel auf Bauhöfen mithelfende Aufgaben zu vermitteln. Auch im Bereich Hotel und Gaststätten sehe sie Potenzial. „Man kann eigentlich in fast jeder Branche Einfachtätigkeiten definieren.“ Im laufenden Jahr waren laut Agentur im Schnitt rund 30 300 Langzeitarbeitslose gemeldet. Das seien 3600 Menschen oder 10,7 Prozent weniger gewesen als im Vorjahr.

Insgesamt sei die Arbeitslosigkeit bei allen Personengruppen gesunken. Nach Einschätzung der Agentur waren in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr im Schnitt 98 700 Menschen ohne Job gemeldet. Das seien etwa 7600 oder 7,1 Prozent weniger als im Jahr zuvor. „Wir dürfen bei dieser sehr guten Lage jetzt nicht vergessen, dass es Menschen gibt, die trotzdem einer verstärkten Unterstützung bedürfen und dass wir nicht müde werden dürfen zu qualifizieren“, mahnte Schulz. Außerdem werde es auch künftig Engpässe bei Fachkräften geben.