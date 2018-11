später lesen Lage der Liga Rabimmel, Rabammel FOTO: TV / Eltges, Stefanie FOTO: TV / Eltges, Stefanie Teilen

Mit großen Erwartungen startete das Führungsduo aus Wallenborn und Auw in den Spieltag, doch beide Clubs verfuhren aus gegebenem Anlass am Martinstag getreu dem Motto „Geben ist seliger denn nehmen“. Die Schneifeler verschenkten beim 2:2 gegen Daleiden die Siegpunkte, und Wallenborn musste gar alle drei Zähler an die erfolgsverwöhnten Senkrechtstarter aus Bitburg abgeben.