später lesen Rheinland-Pfalz Ministerin Spiegel startet Kampagne gegen Sexismus Teilen

Twittern

Teilen



(dpa) Mit Prominenten und Botschaftern aus der Zivilgesellschaft will die rheinland-pfälzische Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) ein Zeichen gegen Sexismus setzen. Man müsse jede Gelegenheit nutzen, die MeToo-Debatte um sexuelle Übergriffe weiterzuführen, sagte Spiegel bei der Vorstellung der Antisexismus-Kampagne „Laut Stark“ am gestrigen Montag in Mainz.