„Romantische Herbstklänge“ in Konz

Der Prager Cellist Tomáš Jamník war einst selbst Stipendiat der Landesmusikstiftung Villa Musica – heute ist er gefragter Kammermusiker und Künstlerischer Leiter der Tschechischen Kammermusikakademie.

Am Freitag, 16. November, 20 Uhr kommt er mit einigen seiner besten Schüler und Stipendiaten der Villa Musica nach Konz ins Kloster Karthaus. Sie spielen unter anderem bezaubernd-romantische Klänge aus Frankreich: Claude Debussys Sonate für Flöte, Viola und Harfe ist für so manchen Kenner dessen bestes Werk. Die Introduction et Allegro für Harfe und Kammerensemble seines Landsmann Ravel besticht durch hinreißende Grazie und Sinnlichkeit. Albert Roussel ist zwar heute weniger bekannt als seine beiden Kollegen, im Paris der 20er und 30er Jahre war er jedoch ein überaus populärer Komponist. Seine Serenade für Flöte, Harfe und Streichtrio ist ein Meisterwerk.

Der Eintritt beträgt 18 Euro,Tickets gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen sowie an der Abendkasse.