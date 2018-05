später lesen Madrid Ronaldo nach Verletzung im „Clásico“ ausgewechselt Teilen

(dpa) Portugals Fußball-Star Cristiano Ronaldo von Real Madrid hat sich nach Angaben seines Clubtrainers Zinedine Zidane während des 2:2 im „Clásico“ bei Meister FC Barcelona am Sonntagabend nicht schwerer verletzt. Der Torjäger war bei seinem Ausgleichstor zum 1:1 von Abwehrspieler Gerard Piqué in der 14. Minute am linken Knöchel getroffen worden. Danach spielte Ronaldo noch bis zur Halbzeit weiter.