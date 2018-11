Was geschah am 1. Dezember?1993 geht der Kölner Musikfernsehkanal „Viva“ auf Sendung.



1978 wird der Arlberg-Tunnel, mit rund 14 Kilometern längster Straßentunnel Österreichs, eröffnet.



1640 wird Friedrich Wilhelm Kurfürst von Brandenburg. Unter seiner Herrschaft beginnt der Aufstieg Brandenburg-Preußens zur deutschen Großmacht.



GEBURTSTAGE

1971 Emily Mortimer (47), britische Schauspielerin („Match Point“, „The Party“).

Gilbert O‘Sullivan (72), irischer Sänger und Songschreiber („Clair“, „Alone Again“).

1933 James Wolfensohn (85), amerikanischer Bankmanager, Präsident der Weltbank 1995-2005.

1928 Klaus Rainer Röhl (90), deutscher Journalist und Publizist, Mitbegründer des Politmagazins „konkret“.

1923 Morris, belgischer Comiczeichner, Erfinder des Wildwest-Comic­helden Lucky Luke, gest. 2001.



TODESTAGE

2011 Christa Wolf, deutsche Schriftstellerin („Kassandra“, „Kein Ort. Nirgends“), geb. 1929.

2008 Peter Maiwald, deutscher Schriftsteller (Gedichtbände: „Lebenszeichen“, „Springinsfeld“, „Balladen von Samstag auf Sonntag“), geb. 1946.



Was geschah am 2. Dezember?

2013 bringt China das unbemannte Raumschiff „Chang‘e 3“ auf den Weg zum Mond, wo es am 14. Dezember landet. Damit ist China nach den USA und der früheren Sowjetunion die dritte Nation, die eine Mondlandung unternommen hat.



1993 erschießen Sondereinheiten der kolumbianischen Polizei den Chef des Medellin-Drogenkartells, Pablo Escobar, in seinem Versteck.

1893 wird das Kaufhaus GUM in Moskau eröffnet. Es gilt noch heute als größtes und schönstes Kaufhaus in Russland.



1848 tritt mit erst 18 Jahren Kaiser Franz Joseph I. in Österreich seine Herrschaft an, die bis zu seinem Tod 1916 dauert.



GEBURTSTAGE

1978 Alina Bronsky (40), deutsche Schriftstellerin („Scherbenpark“).

1978 Nelly Furtado (40), kanadische Sängerin („Força“, „Maneater“).

1948 Christine Westermann (70), deutsche TV-Moderatorin, WDR-Unterhaltungssendung „Zimmer frei!“ 1996-2016.

TODESTAGE

2016 Sigrid Früh, deutsche Volkskundlerin, Märchen- und Sagenforscherin, geb. 1935.

2004 Kevin Coyne, britischer Bluessänger, Rocksänger und Songschreiber („Live Rough and More“), geb. 1944.