Was geschah am 10. Dezember?

2016 zeichnet die Europäische Filmakademie das deutsche Vater-Tochter-Drama „Toni Erdmann“ von Maren Ade in Breslau als besten europäischen Film aus. Als beste Darsteller werden Sandra Hüller und Peter Simonischek geehrt.



2003 wird das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus in Berlin eingeweiht. Es ist der dritte Parlamentsneubau und vollendet das „Band des Bundes“, das mit dem Bundeskanzleramt beginnt. Es beherbergt die Bundestags-Bibliothek.



1993 übergibt das britisch-französische Baukonsortium nach fast siebenjährigen Bauarbeiten am Eisenbahntunnel unter dem Ärmelkanal den Tunnel an die Betreibergesellschaft Eurotunnel. Das Bauwerk wird 1994 eröffnet.



1963 erlangt das ostafrikanische Sansibar als Sultanat seine Unabhängigkeit von Großbritannien.



1948 proklamiert die Vollversammlung der Vereinten Nationen die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“.



1908 erhält der deutsche Mediziner und Serologe Paul Ehrlich zusammen mit dem Russen Ilja Metschnikow den Medizin-Nobelpreis für seinen Beitrag zur Erforschung des Immunsystems.



1898 beendet der Friede von Paris den Spanisch-Amerikanischen Krieg. Spanien tritt die Philippinen, Puerto Rico und Guam an die USA ab und verzichtet auf alle Ansprüche auf Kuba.



1868 geht in London die weltweit erste Verkehrsampel vor dem Parlament in Betrieb. Unser Bild: Eine grüne Plakette erinnert in Westminster, wo die Ampel an jenem 10. Dezember stand, an ihren Erfinder, John Peake Knight.Foto: dpa



1520 verbrennt Martin Luther feierlich die päpstliche Bulle, die ihn zum Ketzer erklärt.



1508 beschließen Kaiser Maximilian I., König Ludwig XII. von Frankreich und später Papst Julius II. und Ferdinand II. von Aragon die Liga von Cambrai gegen Venedig.

GEBURTSTAGE

1993 Alicia von Rittberg (25), deutsche Schauspielerin („Und alle haben geschwiegen“).



1968 Juan Amador (50), deutscher Spitzenkoch.



1958 Cornelia Funke (60), deutsche Kinder- und Jugendbuchautorin („Tintenherz“).



1953 Friedhelm Funkel (65), deutscher Fußballspieler und Trainer, Coach Eintracht Frankfurt 2004-2009, VfL Bochum 2010-2011.

TODESTAGE

2014 Ralph Giordano, deutscher Journalist und Schriftsteller („Die

Bertinis“), geb. 1923.



1968 Karl Barth, Schweizer evangelischer Theologe („Kirchliche Dogmatik“), geb. 1886. (dpa)