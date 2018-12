Was geschah am 29. Dezember?

2008 siegt die Awami-Liga der früheren Ministerpräsidentin Sheikh Hasina Wajed bei der Parlamentswahl in Pakistan mit deutlichem Stimmenvorsprung.

2003 nimmt in Shanghai (China) die deutsche Magnetschwebebahn Transrapid auf der Strecke zum internationalen Flughafen Pudong ihren regulären Betrieb auf.

1993 verweigert die Bundesregierung dem rechtsradikalen russischen Politiker Wladimir Schirinowski die Einreise nach Deutschland. Die Bundesrepublik sei nicht an Auftritten Schirinowskis interessiert, heißt es.

1988 beendet die Umweltorganisation „Robin Wood“ eine Protestaktion im Grenzbereich auf DDR-Gebiet gegen die Luftverschmutzung in Ost und West.

1983 heiratet Prinzessin Caroline von Monaco den italienischen Unternehmer Stefano Casiraghi.

1958 wird die Europäische Zahlungsunion aufgelöst. Damit werden die D-Mark und zwölf weitere europäische Währungen frei konvertierbar.

1940 wüten nach einem zweistündigen deutschen Bombenangriff mehr als 1400 Brände im Zentrum Londons. 163 Menschen sterben in dem Feuersturm. Es ist einer der schwersten Angriffe der deutschen Luftwaffe auf Großbritannien im Zweiten Weltkrieg.⇥ Foto: dpa

1934 wird in Madrid das Stück „Yerma“ des spanischen Lyrikers und Dramatikers Federico Garcia Lorca uraufgeführt.

1845 tritt Texas als 28. Bundesstaat den Vereinigten Staaten von Amerika bei.

Was geschah am 30. Dezember?

2008 beendet der deutsche Aktienmarkt ein dramatisches Jahr. Der Dax geht mit 4810,20 Zählern aus der Jahresschlussbörse. Unterm Strich sackte der Leitindex 2008 um 40,37 Prozent ab und hielt sich damit nur knapp über seinem Rekordminus von 44 Prozent im Jahr 2002.

2003 startet der erste europäisch-chinesische Satellit ins All. Eine Rakete vom Typ „Langer Marsch 2C/SM“ bringt den Satelliten „Probe-1“ vom Raumfahrtzentrum in Xichang (Südwestchina) in seine Umlaufbahn.

1993 unterzeichnen Israel und der Vatikan in Jerusalem einen Vertrag über die Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Damit wird ein historischer Wandel im Verhältnis zwischen Christen und Juden besiegelt.

1948 wird das Musical „Kiss me Kate“ von Cole Porter am New Yorker Broadway uraufgeführt.

1918 beginnt in Berlin der Gründungsparteitag der KPD. Delegierte deutscher Spartakusgruppen einigen sich mehrheitlich auf den Parteinamen „Kommunistische Partei Deutschlands (Spartakusbund)“.

1880 wird Tahiti, die größte der südpazifischen Gesellschaftsinseln, zur französischen Kolonie erklärt. König Pomaré V. hatte im Juni den Annexionsvertrag unterschrieben. (dpa)