Was geschah am 31. Dezember?

2015 kommt es in der Silvesternacht vor dem Kölner Hauptbahnhof zu Hunderten von Übergriffen auf Frauen, darunter Diebstahl, Raub und Sexualstraftaten. Viele Beschuldigte sind Flüchtlinge oder leben illegal in Deutschland. Die Taten befeuern die Debatte über den Umgang mit straffällig gewordenen Flüchtlingen.

2013 schließt der Euro-Rettungsschirm ESM sein Banken-Hilfsprogramm für Spanien mit einem Gesamtumfang von 41,3 Milliarden Euro ab.

1998 legen die EU-Finanzminister einen Tag vor Beginn der EU- Währungsunion die Umrechnungskurse des Euro zu den Währungen der elf Euro-Länder fest.⇥ Siehe Seite 2

1994 löst sich die 1990 gegründete Treuhandanstalt, einst mit rund 14 000 ehemaligen DDR-Betrieben größte Industrieholding der Welt, auf.

1993 wird nach fast einjährigem Arbeitskampf die Kaligrube im thüringischen Bischofferode geschlossen.

1986 wird bei der Ausstrahlung der Neujahrsansprache von Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) in der ARD irrtümlich seine Ansprache vom Vorjahr wiederholt.

1983 schließt in Bremen das Werk Gröpelingen der Werft AG „Weser“ für immer seine Pforten. Rund 2000 Beschäftigte verlieren ihren Arbeitsplatz.

1968 startet das russische Überschallverkehrsflugzeug Tu-144 zu seinem Erstflug und kommt damit der britisch-französischen Concorde zuvor.

1946 mildert der Kölner Erzbischof Frings in seiner Silvesterpredigt das christliche Gebot „Du sollst nicht stehlen“ mit Blick auf den Kältewinter 1946/47 ab. „Fringsen“ wird in der Nachkriegszeit zur Bezeichnung für das Organisieren von Lebensmitteln und Heizstoffen.

Was geschah am 1. Januar?

2017 erschießt in einem Nachtclub in Istanbul (Türkei) ein 34-jähriger Kirgise 39 Besucher und verletzt 70. Die Terrororganisation IS bekennt sich zu dem Anschlag.

2014 gibt erstmals in der Geschichte der USA ein Bundesstaat den Verkauf von Marihuana frei. In Colorado können Bürger über 21 Jahre die Droge legal in Geschäften erwerben.

1999 haben mit dem Start der Europäischen Währungsunion elf Länder Europas mit dem Euro eine gemeinsame Währung. Die Bargeldumstellung erfolgt 2002.

1994 tritt der erste Schritt der Bahnreform in Kraft. Durch die Zusammenlegung der Deutschen Bundesbahn (DB) und der Deutschen Reichsbahn (DR) entsteht die Deutsche Bahn AG.

1959 stürzt Fidel Castro mit seinen Guerilleros nach zweijährigem Revolutionskrieg den kubanischen Diktator Fulgencio Batista und verkündet den Sieg der Revolution. Unsere historische Aufnahme zeigt Castro mit seinen Kämpfern im Mai 1957. Foto: dpa ⇥(dpa)