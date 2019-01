später lesen Biathlon Ruhpolding: Helfer haben viel zu tun FOTO: dpa / Tobias Hase FOTO: dpa / Tobias Hase Teilen

(dpa) Trotz der schwierigen Wetterlage in den Alpen sollen die Biathlon-Weltcup-Rennen in Ruhpolding in dieser Woche planmäßig über die Bühne gehen. „Das Wettkampfprogramm bleibt nach momentanem Stand unverändert“, erklärte Borat Nunar, Renndirektor des Biathlon-Weltverbands IBU am Montag. Die für den heutigen Dienstag geplante Eröffnungsfeier wurde jedoch abgesagt.