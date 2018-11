Saar-Regierungschef  bittet Trierer Bischof um „Augenmaß“

(dpa) Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat den Trierer Bischof Stephan Ackermann um „Augenmaß“ bei der Umsetzung der Bistumsreform gebeten. Die Kirche im Dorf sei „Teil der saarländischen Identität.

Das darf nicht verloren gehen“, sagte Hans gestern nach einem Treffen der saarländischen Landesregierung mit den Spitzen der Bistümer Trier und Speyer in Tholey. Ackermann habe in dem Gespräch deutlich gemacht, dass das Bistum auch künftig Wert „auf die Nähe vor Ort“ legen werde. Bischof Ackermann sagte, er werde in den nächsten Wochen die Konzepte der Umsetzung konkretisieren. Bis Weihnachten müsse deutlich werden, was Anfang Januar 2020 „wirklich an den Start“ gehe. Nach Plänen des Bistums sollen ab 2020 statt der bisher 887 Pfarreien 35 Großpfarreien entstehen.

(dpa)