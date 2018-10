später lesen Fußball Schüler zu Trainern ausgebildet FOTO: Picasa FOTO: Picasa Teilen

Früh übt sich: An gleich sechs Schulen im Gebiet des Fußballverbandes Rheinland gab es für 90 Jungen und Mädchen ganz besondere Zeugnisse, darunter auch an der Sankt-Matthias-Schule in Bitburg, am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Daun (Foto) und am Regino-Gymnasium in Prüm.