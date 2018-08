Spochtipedia: Warum Jogi auf einen Yogi schwört

Für manche hat Yoga immer noch einen esoterischen Touch. Aber auch die Fußball-Nationalmannschaft kennt die Vorzüge.

(teu) Yoga, nur was für Frauen, aber nicht für richtige (männliche) Sportler? Dieses Klischee sollte sich eigentlich längst überlebt haben. Nicht Joachim Löw ist der Yogi im Trainingscamp der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, sondern Patrick Broome. Der in Kalifornien aufgewachsene Star unter den Yoga-Lehrern (den Yogis) bietet seit 2005 Yoga in den Trainingscamps an. Als Ergänzung zum Training, Regenerations- und Präventionsmaßnahme, um verkürzte Muskelpartien zu dehnen und zu entspannen. Die Ärztezeitung berichtet von Muskelpartien, die im fußballspezifischen Training normalerweise nicht angesprochen werden, aber wichtig sind, um beispielsweise die Stabilität der Gelenke zu gewährleisten und somit Verletzungen vorzubeugen.

Im Mittelpunkt stehen dabei nicht die meditativen, sondern die körperbetonten Yoga-Übungen des Hatha Yogas, die in der westlichen Welt am bekanntesten sind. Asana werden die verschiedenen Körperstellungen genannt, von denen der Baum (Vrikshasana, Einbeinstand mit angewinkeltem freien Bein und vor der Brust wie zum Gebet gefalteten Händen) wohl die bekannteste ist, die mit Yoga in Verbindung gebracht wird. Dazu gehören aber auch Sarvangasana, der Nackenstand, oft Kerze genannt, Kopfstand (Shirshasana) oder Rad beziehungsweise Brücke, die auch Turnvater Jahn in seinem Programm hatte und aus dem normalen Schulsportunterricht bekannt sind. Alle Übungen erfordern und trainieren Körperbeherrschung.

Aerial Yoga ist eine Kombination aus Elementen des Hatha Yoga, mit akrobatischen Elementen. Bekannt sind Zirkus-Kunststücke am Vertikaltuch. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts befestigten US-amerikanische Artisten auch das lose Ende, so dass eine leichter zu handhabende U-Form entstand. Das ermöglicht auch weniger Trainierten (schneller) Erfolgserlebnisse.

Schwingen und Schaukeln im und am Tuch vermitteln ein Freiheitsgefühl. Allerdings muss beim Aerial Yoga der Körper ständig stabilisiert werden, um die gewünschte Stellung am Tuch beizubehalten. So wird besonders die Rumpfmuskulatur kaum merklich trainiert.

Auch wenn Yoga mittlerweile weitestgehend körperbetont wahrgenommen wird und seit 2016 von der UNESCO als immaterielles Weltkulturerbe anerkannt ist – vom esoterischen Touch kommt Yoga nicht ganz los. Ein Grund: Assoziiert mit der Hippie-Bewegung der 1960er Jahre drang Yoga ins Bewusstsein der Öffentlichkeit. Erst in den 1990er Jahren schwappte eine körperbetontere Yoga-Welle aus den USA nach Europa. Schwer zu überprüfenden Zahlen zufolge sollen 300 Millionen weltweit, fünf Millionen davon allein in Deutschland Yoga betreiben. Der Bund deutscher Yogalehrer (BDY) spricht auf seiner Homepage davon, dass 16 Prozent der deutschen Bevölkerung bereits Erfahrung mit Yoga gesammelt haben. Männer sind demnach aber weiterhin stark unterrepräsentiert. Fußball-Nationalmannschaft hin oder her, Yoga ist weiterhin eine Frauendomäne.

Aerial Yoga:

Während Yoga-Kurse in Fitness-Studios, Sportvereinen und Volkshochschulen mittlerweile gang und gäbe sind, haben wir bei der Internet-Recherche außer in Prüm nur noch in Trier Anbieter von Aerial Yoga in der Region ermittelt.

FOTO: picture alliance/dpa / A. Liedl