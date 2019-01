Biathlon: Wegen der Schneemengen sollen die Rennen beim Weltcup in Ruhpolding mit einem Tag Verspätung starten. Der Sprint der Herren wurde von heute auf Donnerstag verschoben.

Nach dem Schnee-Chaos der vergangenen Wochen soll der Biathlon-Weltcup einen Tag später als ursprünglich geplant im oberbayerischen Ruhpolding beginnen. Der ursprünglich für den heutigen Mittwoch vorgesehene Sprint der Herren über zehn Kilometer wird laut Mitteilung des Biathlon-Weltverbands am Donnerstag um 11 Uhr (ARD) ausgetragen.

Hintergrund sind die tagelangen Schneefälle. Bis einschließlich Mittwoch gilt im Landkreis Traunstein aufgrund der hohen Schneemengen der Katastrophenfall. Bis dahin sind auch zahlreiche Turnhallen in der Region gesperrt. Ob es eine Verlängerung des Katastrophenfalls über den Mittwoch hinaus geben wird, konnte der zuständige Landkreis zunächst noch nicht sagen. „Die Entwicklung über Mittwoch hinaus ist derzeit offen. Die Sicherheit der Menschen steht an oberster Stelle“, hieß es am Dienstag.

Etwas Entwarnung für die Biathlon-Fans können zumindest die Meteorologen für die Alpenregion geben. Laut Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes soll am Mittwoch kein Neuschnee fallen. Schon am Dienstag hatte sich die Situation im Vergleich zum schneelastigen Wochenende deutlich verbessert.

Die Verschiebung des Herren-Starts hat keine Auswirkungen auf das Damen-Rennen. Die Athletinnen um Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier starten am Donnerstag wie geplant um 14.30 Uhr (ARD/Eurosport). Damit werden beide Sprintrennen in der Chiemgau Arena an einem Tag ausgetragen.

Biathlon-Weltmeister Benedikt Doll freute sich über den nicht ganz freiwilligen Tag Pause: „Für mich als Sportler kommt dieser Extra-Ruhetag ehrlich gesagt nicht ungelegen. Die drei Rennen von Oberhof stecken noch ganz schön in den Knochen, und die gestrige Anreise über acht Stunden war auch nicht gerade entspannt“, sagte der Schwarzwälder. In Ruhpolding komplettieren Arnd Peiffer, Philipp Horn, Johannes Kühn, Philipp Nawrath und Roman Rees das Männer-Team. Lokalmatador Simon Schempp wird nicht mit dabei sein – zuletzt war er nicht in Form. Bei den Frauen richten sich die Augen auf Dahlmeier, die in Oberhof noch pausiert hatte. Neben der Ausnahmeathletin starten Denise Herrmann, Franziska Hildebrand, Karolin Horchler, Franziska Preuß und Vanessa Hinz.

Bis zum Start am Donnerstag müssen die Organisatoren noch Extra-Schichten einlegen. „Ich habe ein paar Bilder gesehen aus Ruhpolding“, sagte Peiffer schon in Oberhof. „Da haben sie schon ordentlich zu tun, um das Stadion für den Weltcup vorbereitet zu bekommen. Wir drücken die Daumen, dass das klappt.“ Die Hoffnungen der Athleten scheinen sich zu erfüllen.

(dpa)