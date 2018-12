später lesen München Standheizung sorgt kaum für Mehrverbrauch Teilen

(dpa) Am eisigkalten Wintermorgen ins mollig-warme Auto hüpfen und aufs Scheibenkratzen verzichten – das sind Vorteile einer Standheizung. Wer diese nachrüsten will, braucht sich unter dem Strich kaum Gedanken über einen Mehrverbrauch machen, so der Tüv Süd.