Tennis: Bambini-Cup am Wochenende in Andernach

Der Tennisverband Rheinland richtet am kommenden Wochenende den Bambini-Cup, die Rheinlandmeisterschaften der unter Zwölfjährigen, im Tennistreff Mittelrhein in Andernach aus. Insgesamt haben 60 Mädchen und Jungen für die Altersklassen U 12 (Jahrgang 2006/2007), U 10 (Jahrgang 2008) und U 9 (Jahrgänge 2009 und jünger) gemeldet.

Alle Konkurrenzen werden in Gruppen oder im K.o.-System mit Nebenrunde ausgetragen, so dass alle Teilnehmer mindestens zwei Matches bestreiten.

Spielbeginn ist am Freitag um 15 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils um 9 Uhr. Die Finalspiele werden am Sonntag ab etwa 10.30 Uhr ausgetragen.

Der Eintritt ist frei.