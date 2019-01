später lesen Melbourne Tennis: Nadal trifft im Halbfinale auf Griechen Tsitsipas FOTO: dpa / Lukas Coch FOTO: dpa / Lukas Coch Teilen

(dpa) Rafael Nadal ist zum sechsten Mal in das Halbfinale der Australian Open eingezogen. Der Sieger von 2009 und einstige Tennis-Weltranglisten-Erste aus Spanien gewann am Dienstag in Melbourne 6:3, 6:4, 6:2 gegen den aufstrebenden Amerikaner Frances Tiafoe.